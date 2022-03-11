Особливо ці наративи почали активно просуватися впродовж останніх 3 тижнів – ще до війни. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону.

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Застосування хімічної зброї росіянами виключати неможливо

На жаль, ми не можемо виключати, що росіяни готують сирійський сценарій. І тут є 2 аспекти. Перший – це воєнний. Цим зараз займаються відповідні служби України для того, щоб визначити, що ми можемо протиставити, як ми будемо протиставляти,

– розповів Денисенко.

Він додав, що підготовку варто тримати в тиші. Але запевнив, що відповідні структури обов'язково оприлюднять всю інформацію, яку потрібно знати населенню.

Використання хімічної зброї може коштувати Росії більше, ніж війна

Денисенко зауважив, що якщо росіяни й наважаться використати хімічну зброю в Україні, це буде великий інформаційний удар, який доноситиметься з усіх точок світу.

Росіяни повинні розуміти, що хімічна атака проти України буде коштувати їм значно більше, ніж вторгнення в Україну,

– заявив він.

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