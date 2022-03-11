Особенно эти нарративы начали активно продвигаться в течение последних 3 недель – еще до войны. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона.

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Применение химического оружия россиянами исключать невозможно

К сожалению, мы не можем исключать, что россияне готовят сирийский сценарий. И здесь есть 2 аспекта. Первый – это военный. Этим сейчас занимаются соответствующие службы Украины для того, чтобы определить, что мы можем противопоставить, как мы будем противопоставлять,

– рассказал Денисенко.

Он добавил, что подготовку стоит держать в тишине. Но заверил, что соответствующие структуры обязательно обнародуют всю информацию, которую нужно знать населению.

Использование химического оружия может стоить России больше, чем война

Денисенко отметил, что если россияне и решатся использовать химическое оружие в Украине, это будет большой информационный удар, который будет доноситься со всех точек мира.

Россияне должны понимать, что химическая атака против Украины будет стоить им гораздо больше, чем вторжение в Украину,

– заявил он.

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