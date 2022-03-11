За його ж словами, російські війська намагаються просуватися уздовж двох паралельних ліній за межами Києва. Частина – десь "приблизно 40 кілометрів на схід від Києва". Інша, що цікаво, "можливо, повертається до Сум". Чому – невідомо.

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Цей же ж представник Пентагона повідомив 10 березня, що російські війська від початку вторгнення в Україну здійснили 775 пусків ракет "різних мастей та видів".

Нагадаємо, західні ЗМІ кілька днів розповідали, що під Києвом стоїть 60-кілометрова колона російської техніки. А проте зараз вона значною мірою розсіяна. Це засвідчили супутникові знімки, надані компанією Maxar Technologies.

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