А проте зараз вона значною мірою розсіяна. Це засвідчили супутникові знімки, надані компанією Maxar Technologies.

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Хмари навколо столиці України трохи розвіялися, тож маємо нові супутникові знімки від четверга, 10 березня.

Вони свідчать, що російський військовий конвой на північний захід від Києва, який простягнувся на понад 64 кілометри, значно розсіявся та передислокований. За даними Maxar, на супутникових знімках видно, що:

Деякі елементи колони (враховуючи буксирувальну артилерію) перемістилися у ліси поблизу Луб’янки.

Також російські військові машини стоять на дорогах у житлових районах села Озера.

У Берестянці в полі стоять кілька бензовозів і щось схоже на реактивні системи залпового вогню.

На південний схід від Іванкова на проїжджій частині все ще видно низку вантажівок та обладнання.

Це все, нагадаємо, за Гостомелем, за кількадесят кілометрів на північний захід від Києва.



Російська військова техніка біля села Озера / Фото Maxar



Росіяни у Берестянці / Фото Maxar



Техніка росіян біля Луб’янки / Фото Maxar



Машини окупантів під Іванковим / Фото Maxar

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