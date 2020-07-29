Специалисты могут уже до конца 2020 года изобрести терапевтические лекарства, которые резко снизят смертность от COVID-19.

Таку думку висловив американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс в інтерв’ю CNBC.

Цікаво Хемілтон опублікував пост з критикою Білла Гейтса за вакцинацію, а згодом вибачився через це

Гейтс пояснив, що ліки, які пом'якшують симптоми COVID-19, тобто терапевтичні, набагато швидші у розробці, ніж вакцина.

Тож, гадаю, маємо гарні шанси того, що до кінця 2020 року з поєднанням усіх нових засобів смертність суттєво зменшиться,

– сказав Гейтс.

Гейтс вже назвав один з головних терапевтичних препаратів у лікуванні COVID-19 – "Ремдесивір". Цей препарат Всесвітня організація охорони здоров’я додала до рекомендаційного протоколу препаратів, які можуть бути ефективними при лікуванні коронавірусної хвороби.

Довідка. "Ремдесивір" розробили ще під час спалаху вірусу Ебола. Та варто зазначити, що тоді препарат не був ефективним. Дійсно, були й випадки, коли стан здоров'я деяких пацієнтів із COVID-19 покращувався саме після прийняття "Ремдесивіру". Однак підтвердженої ефективності препарат наразі не має.

Терапевтичні засоби – не вихід

Попри таку думку, Гейтс розуміє, що лише завдяки терапевтичним засобам буде неможливо повернутися до нормального життя. Обов'язково потрібно знайти дієві способи припинення передачі вірусу. Найкращий варіант – вакцина.

Він наголосив, що дуже важливо переконати громадськість прийняти вакцину, коли вона стане доступною.