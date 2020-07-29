До кінця 2020 року смертність від COVID-19 суттєво зменшиться, – Білл Гейтс
Фахівці можуть вже до кінця 2020 року винайти терапевтичні ліки, які різко знизять смертність від COVID-19.
Таку думку висловив американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс в інтерв’ю CNBC.
Цікаво Хемілтон опублікував пост з критикою Білла Гейтса за вакцинацію, а згодом вибачився через це
Гейтс пояснив, що ліки, які пом'якшують симптоми COVID-19, тобто терапевтичні, набагато швидші у розробці, ніж вакцина.
Тож, гадаю, маємо гарні шанси того, що до кінця 2020 року з поєднанням усіх нових засобів смертність суттєво зменшиться,
– сказав Гейтс.
Гейтс вже назвав один з головних терапевтичних препаратів у лікуванні COVID-19 – "Ремдесивір". Цей препарат Всесвітня організація охорони здоров’я додала до рекомендаційного протоколу препаратів, які можуть бути ефективними при лікуванні коронавірусної хвороби.
Терапевтичні засоби – не вихід
Попри таку думку, Гейтс розуміє, що лише завдяки терапевтичним засобам буде неможливо повернутися до нормального життя. Обов'язково потрібно знайти дієві способи припинення передачі вірусу. Найкращий варіант – вакцина.
Він наголосив, що дуже важливо переконати громадськість прийняти вакцину, коли вона стане доступною.