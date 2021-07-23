Поэтому нового карантина не избежать. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Актуально За сутки снова свыше 700 больных: заболеваемость коронавирусом в Украине

Сейчас заболеваемость низкая

Пока в Украине фиксируют всего несколько сотен случаев коронавируса в сутки. Однако в Министерстве здравоохранения отметили, что расслабляться не стоит.

Кузин напомнил, что у нас регистрируют также случаи штамма "Дельта". Он вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств. Врач-реаниматолог Борис Брыль предполагает, что Украину эта вспышка не обойдет стороной.

Осенью количество больных возрастет

Осенью прогнозируют рост количества случаев коронавируса, поскольку в Украине недостаточное количество переболевших и вакцинированных.

По словам Кузина, правительство уже находится в ожидании этой волны. Вероятно, она вернет нас к самому суровому карантину.

В красную зону, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени,

– сказал чиновник.

Он добавил, что мощность третьей волны в Украине будет зависеть только от количества людей, которых успеют вакцинировать.

Вакцина уже доступна каждому украинцу

Кузин отметил, что в Украине стартовал 5 этап прививочной кампании. Поэтому прививку может сделать каждый желающий.

"Было принято решение об открытии всех трех тысяч пунктов прививок. Вакцина будет доступна для каждого гражданина, потому что она будет находиться в ближайшей амбулатории или поликлинике", – сказал Кузин.

К концу лета планируют сделать 10 миллионов прививок.

Будут ли вакцинировать в аптеках

Кузин рассказал, что Минздрав рассматривал опцию вакцинации в аптеках. Однако это может быть только после исчерпания ресурса имеющейся инфраструктуры, то есть центров массовой вакцинации.

Обратите внимание! Министр здравоохранения Виктор Ляшко тоже уверял, что новый локдаун в Украине таки могут ввести осенью. Однако пока делают все, чтобы избежать такого сценария.