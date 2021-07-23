Відтак нового карантину не уникнути. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Актуально За добу знову понад 700 хворих: захворюваність на коронавірус в Україні
Наразі захворюваність низька
Поки що в Україні фіксують всього кілька сотень випадків коронавірусу на добу. Проте у Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що розслаблятись не варто.
Кузін нагадав, що у нас реєструють також випадки штаму Дельта. Він викликає великі та швидкі спалахи на території держав. Лікар-реаніматолог Борис Бриль припускає, що Україну цей спалах не обійде.
Восени кількість хворих зросте
Восени прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу, оскільки в Україні недостатня кількість перехворілих і вакцинованих.
За словами Кузіна, уряд вже перебуває в очікуванні цієї хвилі. Ймовірно, вона поверне нас до найсуворішого карантину.
До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу,
– сказав чиновник.
Він додав, що потужність третьої хвилі в Україні залежатиме лише від кількості людей, яку встигнуть вакцинувати.
Вакцина вже доступна кожному українцю
Кузін наголосив, що в Україні стартував 5 етап вакцинальної кампанії. Тому щеплення може зробити кожен охочий.
"Було ухвалене рішення про відкриття усіх трьох тисяч пунктів щеплень. Вакцина буде доступна для кожного громадянина, тому що вона буде перебувати у найближчій амбулаторії чи поліклініці", – сказав Кузін.
До кінця літа планують зробити 10 мільйонів щеплень.
Чи будуть вакцинувати в аптеках
Кузін розповів, що МОЗ розглядало опцію вакцинації в аптеках. Проте це може бути тільки після вичерпання ресурсу наявної інфраструктури, тобто центрів масової вакцинації.