Відтак нового карантину не уникнути. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Актуально За добу знову понад 700 хворих: захворюваність на коронавірус в Україні

Наразі захворюваність низька

Поки що в Україні фіксують всього кілька сотень випадків коронавірусу на добу. Проте у Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що розслаблятись не варто.

Кузін нагадав, що у нас реєструють також випадки штаму Дельта. Він викликає великі та швидкі спалахи на території держав. Лікар-реаніматолог Борис Бриль припускає, що Україну цей спалах не обійде.

Восени кількість хворих зросте

Восени прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу, оскільки в Україні недостатня кількість перехворілих і вакцинованих.

За словами Кузіна, уряд вже перебуває в очікуванні цієї хвилі. Ймовірно, вона поверне нас до найсуворішого карантину.

До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу,

– сказав чиновник.

Він додав, що потужність третьої хвилі в Україні залежатиме лише від кількості людей, яку встигнуть вакцинувати.

Вакцина вже доступна кожному українцю

Кузін наголосив, що в Україні стартував 5 етап вакцинальної кампанії. Тому щеплення може зробити кожен охочий.

"Було ухвалене рішення про відкриття усіх трьох тисяч пунктів щеплень. Вакцина буде доступна для кожного громадянина, тому що вона буде перебувати у найближчій амбулаторії чи поліклініці", – сказав Кузін.

До кінця літа планують зробити 10 мільйонів щеплень.

Чи будуть вакцинувати в аптеках

Кузін розповів, що МОЗ розглядало опцію вакцинації в аптеках. Проте це може бути тільки після вичерпання ресурсу наявної інфраструктури, тобто центрів масової вакцинації.

Зверніть увагу! Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко теж запевняв, що новий локдаун в Україні таки можуть запровадити восени. Однак наразі роблять все, аби уникнути такого сценарію.