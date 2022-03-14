Об этом в эфире 24 канала рассказал Сергей Гармаш – журналист и представитель Украины в трехсторонней контактной группе. По его словам, если Украина продолжает вести переговоры, значит они имеют определенную пользу.

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Гармаш отметил, что переговоры несут для Украины как минимум политическую пользу. Это демонстрация того, что страна все-таки намерена дипломатическим путем решать войну.

Если верить нашим переговорщикам, в частности, Михаилу Подоляку, то до них уже доходит, что у нас есть определенные аргументы и что у них есть смысл вести переговоры с нами,

– добавил он.

Представитель Украины в ТКГ подчеркнул, что польза также и в том, что "в конце концов открыли гуманитарный коридор в Мариуполе". Мол, уже хотя бы для этого следует вести переговоры.

"Есть смысл и в том, чтобы просто понимать, чего хочет наш противник. Даже есть заявления о том, что якобы Путин уже согласен вести переговоры с нашим президентом. По крайней мере, политический и дипломатический смысл есть", – подытожил Гармаш.

Напомним, что в переговорах между Украиной и Россией взяли техническую паузу. Четвертый раунд переговоров должен продолжиться 15 марта. Пауза не означает их завершение, сообщил советник главы Офиса Президента.