Как пояснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, техническую паузу стороны приняли до 15 марта.

Важно Должны быть прописаны компенсации от России, потому что ущерб на миллиарды – ОП

Подоляк отметил, что переговоры продолжаются и пауза не означает их завершения.

В переговорах взята техническая пауза. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений,

сказал советник председателя ОП.

Что известно о ходе переговоров

14 марта стартовал четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией. Позиции украинской стороны остаются прежними.

Ранее Подоляк сказал, что разговор с представителями государства-агрессорки будет тяжелым. Ведь Россия, хоть и осознает всю нелепость своих агрессивных действий, остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами Украины – верный выбор стратегии.

В Офисе Президента отметили, что на конкретные результаты от переговоров с Россией Украина выйдет в считанные дни .

Обратите внимание! Требования Украины очень просты и неизменны: окончание войны и вывод русских войск.