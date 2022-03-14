Як пояснив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, технічну паузу сторони взяли до 15 березня.

Важливо Мають бути прописані компенсації від Росії, бо шкода на мільярди, – ОП

Подоляк зазначив, що перемовини тривають і пауза не означає їхнє завершення.

У перемовинах взято технічну паузу. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень,

– сказав радник голови ОП.

Що відомо про перебіг перемовин

14 березня стартував четвертий раунд перемовин між Україною та Росією. Позиції української сторони залишаються незмінними.

Раніше Подоляк сказав, що розмова з представниками держави-агресорки буде важкою. Адже Росія, хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами України – правильний вибір стратегії.

В Офісі Президента зауважили, що на конкретні результати від переговорів з Росією Україна вийде в лічені дні.

Зверніть увагу! Вимоги України дуже прості та незмінні: закінчення війни та виведення російських військ.

Звернення Подоляка перед переговорами: дивіться відео