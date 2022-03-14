Як пояснив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, технічну паузу сторони взяли до 15 березня.
Важливо Мають бути прописані компенсації від Росії, бо шкода на мільярди, – ОП
Подоляк зазначив, що перемовини тривають і пауза не означає їхнє завершення.
У перемовинах взято технічну паузу. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень,
– сказав радник голови ОП.
Що відомо про перебіг перемовин
- 14 березня стартував четвертий раунд перемовин між Україною та Росією. Позиції української сторони залишаються незмінними.
- Раніше Подоляк сказав, що розмова з представниками держави-агресорки буде важкою. Адже Росія, хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами України – правильний вибір стратегії.
- В Офісі Президента зауважили, що на конкретні результати від переговорів з Росією Україна вийде в лічені дні.
Звернення Подоляка перед переговорами: дивіться відео