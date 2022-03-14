Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк. Росіяни завдають ударів по військовій та цивільній інфраструктурі. Це масштабні руйнування.

Важливо Перемовини з Росією тривають нон-стоп: 14 березня відбудеться переговорна сесія

Росія за все платитиме

Особливо це стосується прикордонних областей та частини центральних. Україна вимагатиме від Росії компенсації.

Відповідно, мають бути чітко прописані компенсаційні механізми: за рахунок чого та за рахунок якого бюджету все це відновлюватиметься. Це, даруйте, суми у мільярдах доларів, якщо беремо попередню оцінку,

– наголосив Подоляк.

До теми – Подоляк розповів, на якому етапі перемовини з Росією: