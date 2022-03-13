Предложения Украины "на столе" и они – "очень жесткие"

Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он пояснил, что происходит в переговорном процессе между Украиной и российскими оккупантами.

Стоит внимания Это уже Третья мировая война, не локальный конфликт, – Подоляк

Россия гораздо более адекватно сейчас принимает окружающий мир и гораздо более чувствительно относится к той позиции Украины, которая доказана на полях сражений. И вообще поведением Украины с точки зрения защиты своих интересов,

– заявил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что предложения Украины "на столе" и они – "очень жесткие". По словам Подоляка, в первую очередь они касаются отвода войск и прекращения огня.

"Мы принципиально не уступим ни в каких позициях. Россия уже это понимает. Россия начинает конструктивно разговаривать", – отметил Подоляк.

Он добавил, что к конкретным результатам "мы выйдем в считанные дни".

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