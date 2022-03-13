Об этом сказал 13 марта советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что сейчас Украина сдерживает Россию от нападения на другие страны Европы.

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"Я думаю, что после этого масштабного вторжения, это и есть Третья мировая война. Это не просто локальный конфликт, когда речь идет о маленьком количестве оружия. Нет. Это мощная максимально объемная война", – заявил Подоляк.

Никто не защищен

По словам советника ОП, россияне тратят на войну практически весь свой военный ресурс. То есть они атакуют Украину всей армией.

То есть Третья мировая уже идет. Европейцы должны это понимать. Архитектура безопасности, которая у нас есть, не защищает. Если бы не Украина, то Россия уже пошла бы в страны Балтии,

– сказал Подоляк.

Обратите внимание – какая страна может пострадать следующей: смотрите видео