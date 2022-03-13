Про це сказав 13 березня радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що наразі Україна стримує Росію від нападу на інші країни Європи.

До теми Робимо все для того, щоб війна закінчилась якомога швидше, – Подоляк

"Я думаю, що після цього масштабного вторгнення, це і є Третя світова війна. Це не просто локальний конфлікт, коли мовиться про маленьку кількість зброї. Ні. Це потужна максимально об'ємна війна", – заявив Подоляк.

Ніхто не захищений

За словами радника ОП, росіяни витрачають на війну практично весь свій мілітарний ресурс. Тобто вони атакують Україну всією армією.

Тобто Третя світова вже йде. Європейці мають це розуміти. Архітектура безпеки, яка в нас є, не захищає. Якби не Україна, то Росія вже пішла б до країн Балтії,

– сказав Подоляк.

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