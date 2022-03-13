Ми робимо все для закінчення війни

Про це радник глави ОП сказав в ефірі телеканалу "Рада", відповідаючи на питання, коли все ж війна таки закінчиться. Подоляк назвав це питанням важким, а війну охарактеризував як цивілізаційну.

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Він також запевнив, що верхівка влади працюватиме цілодобово над закінчення війни попри всі обставини. Подоляк заявив, що війну хочуть закінчити швидко, щоб українці не потерпали від пекельного світу, в який нас відправила орда.

Зеленський хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. І ми для цього все зробимо. Ми будемо працювати цілодобово, незалежно від того, що відбувається. І спробуємо закінчити за короткий проміжок часу, аби люди не потерпали від пекельного світу, в якій нас відправила Російська Федерація,

– резюмував радник керівника ОП.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з початку війни загинули 1300 українських військових.

Втрати серед цивільного населення України станом на 13 березня вже складають понад 1500 людей.

Щодо Росії, то орда Путіна втратила понад 12 тисяч особового складу.

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