Ранее стало известно, что расследование по Сивковичу завершено. Сотрудники Государственного бюро расследований установили, что бывший работник КГБ СССР по заданию своих кураторов пошел работать в органы государственной власти Украины.
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Со временем Владимир Сивкович стал заместителем секретаря СНБО и получил ко Дню Независимости Украины в 2013 году воинское звание генерал-майора запаса. Уже через 3 месяца с его участием состоялась организация избиения участников одной из первых акций протеста молодежи за евроинтеграционный курс нашего государства,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что он до сих пор является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами России, что тоже "не останется без внимания нашего следствия и правосудия".
Как именно Сивкович организовал избиение студентов
По данным ДБР, Сивкович, по заданию Виктора Януковича и Андрея Клюева дал указание, а начальник главного управления столичной милиции приказал – в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года относительно насильственного разгона мирной акции протеста – "Студенческого Майдана" в центре Киева.
В ходе срочного ночного совещания в кабинете начальника ГУ столичной милиции под руководством заместителя секретаря СНБОУ был отдан заведомо преступный приказ,
– отметили правоохранители.
В частности, этот указ предусматривал привлечение спецподразделения Беркут для применения силы к митингующим.
"Зачистка" Майдана Незалежности от патриотической молодежи должна была происходить под предлогом обеспечения якобы установки новогодней елки.
Суд заочно арестовал Сивковича
Правосудиям предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении него, поскольку подозреваемый скрылся и скрывается на территории государства-агрессора, агентом которого он был в Украине и на которое работал.