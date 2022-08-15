ГБР завершило расследование, в котором фигурирует экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович. Представитель ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона рассказала об этом деле, информирует 24 канал.

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Сивкович сговорился с другими чиновниками

По словам спикера, Сивковича подозревают в том, что он незаконно препятствовал акциям протеста во время Революции Достоинства.

Следствие установило, что он тогда сговорился с экс-главой КГГА и они вместе повлияли на начальника главного управления МВД тех времен. Последний отдал приказ о силовом разгоне Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года,

– сказала Сапьян.

Тогда пострадали 85 человек. А 300 участников акции вытеснили за пределы Майдана Незалежности. Теперь Сивкович и его сообщникам грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас с материалами знакомится защита, и после этого обвинительный акт будет передан в суд.

Сапьян подчеркнула, что всех преступников накажут.

Бывший чиновник в международном розыске

ГБР также сообщило, что Сивкович повлиял на бывшего главу МВД в его же кабинете.

Он уговорил правоохранителя выдать приказ работникам тогдашней милиции о том, чтобы освободили Майдан силой. Граждане тогда реализовывали свое конституционное право на мирное собрание.

Правоохранители для этого превышали служебные полномочия, применили насилие, использовали специальные средства – дубинки "ПР-73" и "Томфа" и другие.

В ГБР также сообщили, что 10 июня 2020 года Владимира Сивковича объявили в международный розыск.

Расследование дел Майдана

В июне этого года стало известно, что правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 8 титушек по делу о похищении активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Их преступники похитили во время Революции Достоинства.

Также Государственное бюро расследований сообщало о подозрении бизнес-сообщникам бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко. Их обвиняют в получении взятки и легализации имущества.

Кроме того, тогда более 8 лет назад, во время Революции Достоинства, работники "Беркута" забрасывали протестующих в центре Киева гранатами. Выяснилось, что они были завезены в Украину из россии. Именно этот факт показали результаты расследования работников ГБР.

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