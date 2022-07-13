В ДБР уже прокомментировали подобные обвинения. В ведомстве заявили, что возбуждено уголовное дело по факту вмешательства в работу правоохранительного органа.

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Расшатывание и дестабилизация работы ДБР

В правоохранительном ведомстве заявили, что некоторые такие сообщения в ходе российской военной агрессии против Украины расшатывают ситуацию в государстве. Эти люди распространяют ложь о работе правоохранительной системы, то есть пытаются дестабилизировать работу ДБР. Как утверждают в ДБР, для этого в информационное поле вбрасывают недостоверную информацию о якобы уничтожении общественно-резонансных уголовных производств.

Следователи ДБР на этот счет открыли дело о вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

Ведомство подчеркнуло, что все уголовные дела, в том числе относительно "харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольное дело" и другие, расследуют в соответствии с планами и их передадут в суд во все сроки.

В ДБР объяснили, что уничтожали

Ведомство, как и другие правоохранительные органы, в начале горячей фазы войны уничтожило лишь отдельные материальные носители секретной информации, как этого требовал закон. Согласование прокуроров по уничтожению таких документов требуется только в условиях мирного времени. Если военное время, то уничтожение секретной информации этого не предусматривает.

В ДБР отмечают, что эти действия были законными и никак не влияют на качество и полноту расследования каких-либо уголовных дел. А обвинение в том, что ДБР безосновательно уничтожило документы неправда. Уверяют, что цель таких сообщений – дискредитировать Бюро в условиях военного времени и разбалансировать всю правоохранительную систему. Также злоумышленники хотят, чтобы отдельные незаконно действующие чиновники не отвечали за это.

Ведомство призвало журналистов не вестись на информационные манипуляции "деятелей" и не распространять манипуляции.

ДБР подозревает, кто за этим может стоять

Представитель ведомства Татьяна Сапьян заверила, что подозрения не касаются журналистов.

Но у ДБР есть предположение, кто может быть причастен к организации именно этой грязной информационной кампании по дискредитации нашей работы и других правоохранительных органов. Пытаясь дестабилизировать работу ДБР, в информационное поле сознательно вбрасывают недостоверную информацию,

– рассказала она.

Сапьян заверила, что никакого вреда этим уголовным делам не нанесли. Ведь в цифровую эпоху утилизация бумажных материалов не является чем-то опасным. Что касается подозреваемых, то пока разглашать их ДБР не будет. Вся работа по этим документам в начале вторжения была в рамках закона.

Что говорят в СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, все ли преступники по этому делу получат наказание.

Наказание будет неотвратимо. Те люди, которые уничтожили документы, нужно будет разбираться, почему они это делали, кто им давал такое указание, где были уничтожены. Одно дело, если на территории города Киева, когда было "жарко" 24-25 февраля. Другое дело, если это происходило за пределами города столицы,

– сказал он.

При этом звучала информация, что документы уничтожали в Хмельницкой области, а указание дал лично руководитель ДБР Алексей Сукачев. На что Данилов заверил, что в современном мире ничего скрыть нельзя. Каждую цепь будут разбирать.

"Причастные должны понимать: если кого-то вовлекают, то будут нести за это ответственность – вопрос только времени. Если приказал Сукачев, то он и будет за это отвечать", – сказал секретарь СНБО.

Он также заверил, что Украина не останется после войны в том состоянии, в котором она находилась до 24 февраля 2022 года. Будет новая ответственная страна, где каждый должен отвечать за свои действия. Общество будет спрашивать всех без исключения.

Расследование ДБР

Орган работает и над рядом других уголовных дел . В частности, сообщалось, что российский олигарх Чуркин пытался обманом сохранить имущество предприятия. Объект находится во Львове. Подозрение от ДБР уже получил Чуркин и его сообщник. Чуркин не хотел потерять находившиеся в залоге ресурсы автобусного завода. Для этого придумал преступную схему, чтобы блокировать аукцион по продаже залогового имущества украинским банком.

В Одессе ДБР разоблачила работу крупной сети нелегального игорного бизнеса. Миллионные незаконные заработки происходили под прикрытием правоохранительных органов. Сеть состояла из подпольных игровых залов с азартными играми.

ДБР также активно ищет и разоблачает предателей и коллаборантов и тех, кто имеет отношение к России. К примеру, заместитель председателя Харьковского облсовета уже около 8 лет имеет российский паспорт. ДБР инициирует отстранение чиновника от должности.

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