Кроме паспорта, у заместителя председателя есть другие документы. Речь идет, например, о налоговом номере, позволяющем уплачивать налоги России. Об этом Государственное бюро расследований заявило 6 июля.
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ГБР инициирует отстранение заместителя от должности
По оперативной информации, у него имеется паспорт гражданина России, полученный им в 2014 году в городе Севастополь, водительское удостоверение и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России,
– говорится в сообщении.
ГБР обратилось в Харьковский областной совет, чтобы заместителя отстранили от должности. Ведь у него есть доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области, и ко всем тайным данным.
Харьковский областной совет планирует рассмотреть вопрос отстранения в ближайшее время.
Предатель-помощник нардепа
- СБУ объявила подозрение в государственной измене помощнику народного депутата Украины. По данным следствия, он работал на российские спецслужбы.
- Правоохранители установили, что украинца завербовали в феврале 2014 года в Москве. С 2019 года он передавал российскому куратору разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с Россией и проведении АТО/ООС на Востоке Украины.
- Ежемесячно россияне платили предателю от 1,5 до 4 тысяч долларов. Правоохранители уже взяли его под стражу.
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