Кроме паспорта, у заместителя председателя есть другие документы. Речь идет, например, о налоговом номере, позволяющем уплачивать налоги России. Об этом Государственное бюро расследований заявило 6 июля.

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ГБР инициирует отстранение заместителя от должности

По оперативной информации, у него имеется паспорт гражданина России, полученный им в 2014 году в городе Севастополь, водительское удостоверение и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России,

– говорится в сообщении.

ГБР обратилось в Харьковский областной совет, чтобы заместителя отстранили от должности. Ведь у него есть доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области, и ко всем тайным данным.

Харьковский областной совет планирует рассмотреть вопрос отстранения в ближайшее время.

Предатель-помощник нардепа

СБУ объявила подозрение в государственной измене помощнику народного депутата Украины. По данным следствия, он работал на российские спецслужбы.

Правоохранители установили, что украинца завербовали в феврале 2014 года в Москве. С 2019 года он передавал российскому куратору разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с Россией и проведении АТО/ООС на Востоке Украины.

Ежемесячно россияне платили предателю от 1,5 до 4 тысяч долларов. Правоохранители уже взяли его под стражу.

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