Окрім паспорта, заступник голови має також інші документи. Мовиться, наприклад, про податковий номер, що дозволяє сплачувати податки Росії. Про це Державне бюро розслідувань заявило 6 липня.

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ДБР ініціює відсторонення заступника від посади

За оперативною інформацією, у нього наявний паспорт громадянина рф, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у росії,

– мовиться в повідомленні.

ДБР звернулося до Харківської обласної ради, щоб заступника відсторонили від посади. Адже він має доступ до інформації, пов'язаної з обороною Харківської області, та до всіх таємних даних.

Харківська обласна рада планує розглянути питання відсторонення найближчим часом.

Зрадник-помічник нардепа

СБУ оголосила підозру у державній зраді помічнику народного депутата України. За даними слідства, він працював на російські спецслужби.

Правоохоронці встановили, що українця завербували ще у лютому 2014 року у Москві. З 2019 року він передавав російському куратору розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з Росією і проведення АТО/ООС на Сході України.

Щомісяця росіяни платили зраднику від 1,5 до 4 тисяч доларів. Правоохоронці вже взяли його під варту.

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