ДБР завершило розслідування, в якому фігурує ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. Речниця ДБР Тетяна Сап'ян у ефірі національного телемарафону розповіла про цю справу, інформує 24 канал.

Читайте також ДБР назвало інформатакою "вкид" про знищені матеріали у справах Майдану і "харківських угод"

Сівкович змовився з іншими посадовцями

За словами речниці, Сівковича підозрюють у тому, що він незаконно перешкоджав акціям протесту під час Революції Гідності.

Слідство встановило, що він тоді змовився з ексголовою КМДА й вони разом вплинули на начальника головного управління МВС тих часів. Останній віддав наказ про силовий розгін Майдану в ніч на 30 листопада 2013 року,

– сказала Сап'ян.

Тоді постраждали 85 громадян. А 300 учасників акції витіснили за межі Майдану Незалежності. Тепер Сівковичу та його спільникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Зараз із матеріалами ознайомлюється захист і після цього обвинувальний акт передадуть до суду.

Сап'ян наголосила, що всіх злочинців покарають.

Колишній посадовець у міжнародному розшуку

ДБР також повідомило, що Сівкович вплинув на колишнього очільника МВС у його ж кабінеті.

Він вмовив правоохоронця видати наказ працівникам тодішньої міліції про те, щоб звільнили Майдан силою. Громадяни ж тоді реалізовували своє конституційне право на мирні збори.

Правоохоронці для цього перевищували службові повноваження, застосували насильство, використовували спеціальні засоби – кийки "ПР-73" та "Томфа" й інші.

У ДБР також повідомили, що 10 червня 2020 року Володимира Сівковича оголосили в міжнародний розшук.

Розслідування справ Майдану

У червні цього року стало відомо, що правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно 8 тітушок у справі про викрадення активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Їх злочинці викрали під час Революції Гідності.

Також Державне бюро розслідувань повідомляло про підозру бізнес-спільникам колишнього очільника МВС України Віталія Захарченка. Їх звинувачують в отриманні хабаря та легалізації майна.

Крім того, тоді понад 8 років тому, під час Революції Гідності, працівники "беркута" закидували протестувальників у центрі Києва гранатами. З'ясувалось, що вони були завезені в Україну з росії. Саме цей факт показали результати розслідування працівників ДБР.

Руслана пригадувала, яким був для неї Майдан: дивіться відео