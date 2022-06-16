І відомстві зазначили, що слідство встановило, що організована тодішньою владою ця група тітушок викрадала, катувала та залякувала активістів Євромайдану.

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Як відбувалося викрадення та катування

Правоохоронці в ході розслідування встановили, що підозрювані в ніч з 20 на 21 січня 2014 року викрали з Олександрівської клінічної лікарні міста Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Їм завдали важкі тілесні ушкодження, активістів катували та знущалися з них. Тітушки зв'язали чоловіків, вдягли на їхні голови поліетиленові пакети та вивезли у Бориспільський район Київської області. Через отримані травми та переохолодження Юрій Вербицький помер у полі неподалік від дороги. Також слідство встановили, що ці тітушки 21 січня 2014 року викрала та катувала Владислава Іваненка.

Яке покарання чекає на підозрюваних

Щодо цих 8 тітушок провели спеціальне досудове розслідування без їхньої присутності, оскільки вони переховувалися від правоохоронних на території Росії та на тимчасово окупованій території України.

Цих тітушок звинувачують у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, катуванні та умисному вбивстві заручника або викраденої людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, створенні злочинної організації, незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Хто вже отримав покарання за викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького

Загалом у справі щодо викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького вже притягнули до відповідальності 19 осіб, у тому числі двох міліціонерів.

10 та 12 березня 2020 року слідчі ДБР затримали двох підозрюваних у цій справі.

У серпні 2021 року суд не продовжив запобіжний захід Івану Новотному та Сергію Мисливому, яких звинувачують у викраденні та катуванні активістів, вони вийшли із СІЗО.

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