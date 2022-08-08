Майно шахраї отримували злочинним шляхом через банківські установи. До схеми був причетний серед інших і колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

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Що відомо про махінації Захарченка та його очільників

Через довірених осіб з-поміж свого близького оточення Захарченко організував та залучив до махінацій значну кількість осіб, у тому числі іноземних.«Прокладки» були потрібні для перерахування незаконно отриманих коштів як на офшорні рахунки, так і рахунки українських підприємств для подальшої легалізації.

ДБР зібрало докази та повідомило про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох осіб кошти у сумі близько 100 мільйона гривень кожен.

Платежі оформлювались нібито під виглядом повернення фінансової допомоги, яка насправді була фейковою. Частину цих коштів було направлено на рахунки спільників Захарченка та передано замовнику готівкою.

Зазначається, що учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 мільйона гривень, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах.

Внаслідок цього чотирьом спільникам Захарченка повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.

Майно Захарченка можуть передати в дохід держави

У ДБР нагадали, що в управління АРМА передано майно Захарченка та наближених до нього осіб на суму 1,4 мільярда гривень, а також ініційовано питання щодо передачі майна в дохід держави.

Чим "славиться" Захарченко:

2018 року очільника МВС України часів Януковича Віталія Захарченка запідозрили у відмиванні 10,345 мільярда гривень через спеціально створений для цього Смартбанк.

Відомо, що Захарченко в ніч з 21 на 22 лютого 2014 року втік з України до Білорусі.

Раніше у ДБР повідомили про зміну раніше оголошеної підозри колишнім очільнику МВС, його заступнику й начальнику Департаменту матеріального забезпечення. Очевидно, мовиться про Віталія Захарченка, Віктора Ратушняка та Павла Зінова.

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