Жительница Нидерландов рассказала о боли, которую испытывает уже 7 лет, и обратилась к главе Кремля Владимиру Путину.

Важно Я прошел через ад, – человек, который потерял 3 дочерей в катастрофе MH17, выступил в Гааге

Речь женщины была очень трогательной. Она сказала, что всем потерявшим родных в катастрофе MH17 "вынесли пожизненный приговор". Мать призналась, что продолжает видеть своих детей повсюду.

Продолжаю ждать, что они вернутся домой. Вижу девушку с длинными черными волосами и думаю: "Смотри, это же Дейзи!". Вижу высокого парня в бейсболке и говорю: "это же Брайс!". Возможно, однажды Кремль и Путин извинятся и возьмут на себя ответственность за это преступление. Хотя, вряд ли,

– подытожила она.

Женщина весьма обрадовалась, когда начались судебные заседания и когда суд назвал имена виновных в сбитии пассажирского самолета.

Если бы я знала, кто нажал кнопку, кто отдал приказ запустить ракету, это бы принесло мне облегчение,

– добавила жительница Нидерландов.

Обратите внимание! Суд разрешил демонстрировать фотографии и показывать видео своих близких, или показывать личные вещи. Все это, чтобы продемонстрировать, насколько тяжелое горе постигло сотни невинных людей.

Как продвигается дело

Сейчас суд рассматривает обвинения против 4 подозреваемых, среди них:

бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин, который в 2014 году называл себя министром обороны"ДНР",

граждане России Сергей Дубинский и Олег Пулатов,

гражданин Украины Леонид Харченко.

Международная следственная группа расследовала дело 6 лет и пришла к выводу, что именно эти лица причастны к транспортировке и использованию зенитно-ракетного комплекса "Бук", который и сбил пассажирский Boeing.

В июне 2021 года в суде завершили демонстрацию всех доказательств по делу. В то же время следствие продолжает искать других причастных к трагедии.



Коротко о трагедии МН17 / Инфографика 24 канала