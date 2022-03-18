Дмитрий Живицкий подчеркнул, что из города Сумы уже выехали колонны людей на личном транспорте, а затем будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

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Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что из Лохвицы выехало 36 автобусов для эвакуации людей из Сум.

Места сбора в Сумах

Основной выезд: возле памятника Алеше (р-н школы 2).

Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью):

БК "Химик"

ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана"

"Бильбоу" на пр. Курском

ТЦ "Монуфактура"

Глава Сумской ОВА добавил, что в эвакуационные автобусы садятся женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью. Мужчин, кроме как за рулем легковых автомобилей, быть не может.

К слову, Сумская ОВА утром предупреждает, что во время ночных налетов на Сумы российская авиация разбрасывала противопехотные мины ПФМ-1 (ПФМ-1С). Жителей просят быть осторожными.

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