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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"До этого момента мы шли 20 лет": Ляшко заявил, что женится

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Олег Ляшко и Росита Сайранен
Олег Ляшко и Росита Сайранен / Осман Каримов

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что в ближайшее время намерен жениться. Избранницей политика стала его гражданская жена Росита Сайранен, которой он сделал соответствующее предложение.

Об этом он написал на своей странице в Facebook и опубликовал видео, на котором заявляет, что "2 июня идет с Роситой расписываться".

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"Я сделал своей Росите очень серьезное предложение. До этого момента мы шли 20 лет!" – отметил в заметке политик.

Кроме того, на кадрах, сидя за столом в кругу семьи ", главный" радикал "Украины отметил, что" Росита долго ждала этот момент ".

"У нас уже ребенок скоро будет расписываться, а мы только придумали. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо", – подчеркнул Ляшко.

Добавим, что лидер РП и Росита Сайранен воспитывают дочь Владиславу Горбенко, которая родилась в 2002 году.

Теги: Новости политики Новости Украины
Источник: 24 Канал
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