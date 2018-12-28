До последнего вздоха защищал страну: на Львовщине попрощались с погибшим украинским бойцом

На Львовщине простились с военным Евгением Тоненьковим – наводчиком 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который защищал от оккупантов свой родной Донбасс.

Смерть внезапно застала 28-летнего бойца под поселком Крымское, 25 декабря он погиб от вражеской пули.

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Воевать Евгений пошел еще в мае 2014 года после блокады его родного Мариуполя.

С чистым сердцем отдал всего себя до конца. Четыре года воевал. Сначала в батальоне Донбасс, потом пошел в ряды ВСУ. И вот, как видите, до последнего вздоха защищал Родину и умер во время выполнения боевых обязанностей,

– отметил Дмитрий, брат погибшего.

На войне Евгений познакомился со своей будущей женой Марианной. Мариуполец и раздельчанка вместе прошли Илловайский котел и Дебальцево.



Евгений Тоненьков с женой Марьяной

Председатель Роздельского поселкового совета Мария Рогуля заверила: пара не могла жить спокойно, пока на востоке страны шли военные действия. Поэтому и решили оба служить по контракту в зоне АТО.

Марьяна защищала страну даже во время беременности. В донбасском Мангуше попала под обстрел – тогда Евгений закрывал ее своим телом. Впоследствии у пары родился сын Саша. В феврале 2019 года ему исполнится три года.

"Война соединила их судьбы, война их и разлучила", – рассказал отец женщины.



Прощание с погибшим бойцом

Похоронили Евгения в Роздоле, родном поселке жены. На похороны героя пришли и его сослуживцы. Вспоминают мужчину как верного и храброго собрата и подчеркивают – Евгений имел обостренное чувство справедливости и очень рвался закончить войну как можно скорее.

Напомним, 28 декабря российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие обстрелов один боец ВСУ получил ранения.