00:53
29 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дед Пиня исполняет желания. Last Christmas для Навального
      Вєсті Кремля
      21:15, 28 декабря
      Вести.UA: История несокрушимого фискала. Выборы и подарки
      Вєсті.UA
      19:42, 28 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      До последнего вздоха защищал страну: на Львовщине попрощались с погибшим украинским бойцом

      43 Читати новину українською

      На Львовщине простились с военным Евгением Тоненьковим – наводчиком 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который защищал от оккупантов свой родной Донбасс.

      Смерть внезапно застала 28-летнего бойца под поселком Крымское, 25 декабря он погиб от вражеской пули.

      Читайте также: "Пьяных террористов слышно издалека": бойцы ВСУ рассказали о ситуации на передовой

      Воевать Евгений пошел еще в мае 2014 года после блокады его родного Мариуполя.

      С чистым сердцем отдал всего себя до конца. Четыре года воевал. Сначала в батальоне Донбасс, потом пошел в ряды ВСУ. И вот, как видите, до последнего вздоха защищал Родину и умер во время выполнения боевых обязанностей,
      – отметил Дмитрий, брат погибшего.

      На войне Евгений познакомился со своей будущей женой Марианной. Мариуполец и раздельчанка вместе прошли Илловайский котел и Дебальцево.

      Євген Тоненьковий з дружиною
      Евгений Тоненьков с женой Марьяной

      Председатель Роздельского поселкового совета Мария Рогуля заверила: пара не могла жить спокойно, пока на востоке страны шли военные действия. Поэтому и решили оба служить по контракту в зоне АТО.

      Марьяна защищала страну даже во время беременности. В донбасском Мангуше попала под обстрел – тогда Евгений закрывал ее своим телом. Впоследствии у пары родился сын Саша. В феврале 2019 года ему исполнится три года.

      "Война соединила их судьбы, война их и разлучила", – рассказал отец женщины.

      Війна на Донбасі
      Прощание с погибшим бойцом

      Похоронили Евгения в Роздоле, родном поселке жены. На похороны героя пришли и его сослуживцы. Вспоминают мужчину как верного и храброго собрата и подчеркивают – Евгений имел обостренное чувство справедливости и очень рвался закончить войну как можно скорее.

      Напомним, 28 декабря российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Новости Мариуполя Новости Львова
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 28 декабря: заявление Епифания о переносе Рождества и взрыв автобуса в Египте
      28 декабря , 22:40 Главные новости 28 декабря: заявление Епифания о переносе Рождества и взрыв автобуса в Египте
      471
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?
      20 декабря , 10:00 Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?
      289
      "Дирява" безнадія: мешканці "республік" моляться за ЗСУ
      28 декабря , 22:01 "Дирява" безнадія: мешканці "республік" моляться за ЗСУ
      Олексій Чибісов 1838
      "Просто веселитесь": Трамп – похититель Рождества и Ядерный Путин
      28 декабря , 22:00 "Просто веселитесь": Трамп – похититель Рождества и Ядерный Путин
      Іван Яковина 127
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      На болельщиков "Ливерпуля" напали в Киеве: фото и видео
       25 мая , 07:00
      Пошаговый инструктаж, что делать новичку на горнолыжном курорте
       23 января 2017 , 12:54
      Бывший игрок сборной Англии может сесть в тюрьму за сексуальные домогательства
       26 августа , 09:05
      Молодой талант Динамо не будет продлевать контракт с клубом – он может перейти в Шахтер
       20 ноября , 19:27
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук