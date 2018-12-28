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      "Пьяных террористов слышно издалека": бойцы ВСУ рассказали о ситуации на передовой

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      В ожидании новогоднего перемирия боевики продолжают обстреливать наших бойцов. 28 декабря они восемь раз били по позициям украинских защитников: ранили одного военного.

      28 декабря российско-террористические войска в очередной раз продемонстрировали свои "мирные намерения": на передовой заметны следы от приходов из станкового автоматического гранатомета.

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      Военнослужащий Евгений рассказал, что в последнее время враг довольно часто накрывал позиции украинской армии, используя пулеметы, автоматы и противотанковые управляемые ракеты. Такая ситуация по всей линии фронта – слишком активных боев нет, однако тихих дней искать не приходится.

      Солдаты слышали байки пророссийских боевиков о том, что украинцы должны наступать на них с химическим оружием. Над этими вбросами террористов наши защитники откровенно смеются.

      Війна на Донбасі
      Военнослужащие ВСУ

      Больше же верят в сверхурочные поставки настойки боярышника во вражеский лагерь.

      Периодически слышим, когда им завозят алкоголь. Там очень громко становится. Они даже между собой могут устраивать перестрелки. А потом могут и сюда приехать в таком состоянии,
      – рассказал военнослужащий Вирус.

      Знают воины и о том что, согласно Минским договоренностям, начинается очередное перемирие – новогоднее. Правда, любым обещаниям террористов бойцы уже давно не верят.

      Напомним, 28 декабря народный депутат Украины и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ, которые обороняют Украину на подступах к оккупированной Горловке Донецкой области, успешно оборудовали оборонительные позиции на пересечении Зайцевого и Гладосового.
       

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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