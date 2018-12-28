"Пьяных террористов слышно издалека": бойцы ВСУ рассказали о ситуации на передовой

В ожидании новогоднего перемирия боевики продолжают обстреливать наших бойцов. 28 декабря они восемь раз били по позициям украинских защитников: ранили одного военного.

28 декабря российско-террористические войска в очередной раз продемонстрировали свои "мирные намерения": на передовой заметны следы от приходов из станкового автоматического гранатомета.

Читайте также: Какие мощные новинки получила украинская армия в 2018 году

Военнослужащий Евгений рассказал, что в последнее время враг довольно часто накрывал позиции украинской армии, используя пулеметы, автоматы и противотанковые управляемые ракеты. Такая ситуация по всей линии фронта – слишком активных боев нет, однако тихих дней искать не приходится.

Солдаты слышали байки пророссийских боевиков о том, что украинцы должны наступать на них с химическим оружием. Над этими вбросами террористов наши защитники откровенно смеются.



Военнослужащие ВСУ

Больше же верят в сверхурочные поставки настойки боярышника во вражеский лагерь.

Периодически слышим, когда им завозят алкоголь. Там очень громко становится. Они даже между собой могут устраивать перестрелки. А потом могут и сюда приехать в таком состоянии,

– рассказал военнослужащий Вирус.

Знают воины и о том что, согласно Минским договоренностям, начинается очередное перемирие – новогоднее. Правда, любым обещаниям террористов бойцы уже давно не верят.

Напомним, 28 декабря народный депутат Украины и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ, которые обороняют Украину на подступах к оккупированной Горловке Донецкой области, успешно оборудовали оборонительные позиции на пересечении Зайцевого и Гладосового.

