"П'яних терористів чути здалеку": бійці ЗСУ розповіли про ситуацію на передовій

В очікуванні новорічного перемир'я бойовики продовжують обстрілювати наших бійців. 28 грудня вони вісім разів гатили по позиціях українських захисників: поранили одного військового.

28 грудня російсько-терористичні війська вкотре продемонстрували свої "мирні наміри": на передовій помітні сліди від приходів зі станкового автоматичного гранатомета.

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Військовослужбовець Євген розповів, що останнім часом ворог досить часто накривав позиції української армії, використовуючи кулемети, автомати й протитанкові керовані ракети. Така ситуація по всій лінії фронту – аж надто активних боїв немає, проте тихих днів шукати не доводиться.

Солдати чули байки проросійських бойовиків про те, що українці мають наступати на них із хімічною зброєю. З цих закидів терористів наші захисники відверто сміються.



Військовослужбовці ЗСУ

Більше ж вірять у понаднормові постачання настоянки бояришнику у ворожий табір.

Періодично чуємо, коли їм завозять алкоголь. Там дуже голосно стає. Вони навіть між собою можуть перестрілки влаштовувати. А потім можуть й сюди завітати в такому стані,

– розповів військовослужбовець Вірус.

Знають воїни й про те що, згідно з Мінськими домовленостями, починається чергове перемир'я – новорічне. Щоправда, у будь-які обіцянки терористів бійці вже давно не вірять.

Нагадаємо, 28 грудня народний депутат України й координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомив, що підрозділи окремої механізованої бригади ЗСУ, які оборонять Україну на підступах до окупованої Горлівки на Донеччині, успішно обладнали оборонні позиції на перетині Зайцевого та Гладосового.

