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      Добирались, как могли: на Ровненщине запустили спецрейсы для медработников – видео

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      Спецрейсы для медиков на Ровненщине / 24 канал

      На Ровненщине запустили спецрейсы для медработников. 14 автобусов возят людей из области в больницы Ровно. Междугородные маршруты при этом закрыли еще в марте, с тех пор пол тысячи людей добирались на работу как могли.

      Впервые почти за месяц карантина для медиков разработали специальный маршрут, сообщает 24 канал.

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      Все для того, чтобы те, кто живет за пределами города, могли без помех добраться до работы. До этого медики добирались на работу собственными силами: либо на такси, либо просили подвезти родных или знакомых.

      Сейчас автобус останавливается на остановках, где есть медработники. Чтобы попасть в салон – показывают удостоверение.

      Специальные перевозки для медицинских работников организовали по 13 маршрутам. Курсируют 14 автобусов.

      От больницы осуществляется только возмещение за топливо. Работники, к сожалению, платят за проезд согласно тарифу, который действовал до карантина, для того, чтобы была зарплата водителю и удерживать транспортное средство,
      – рассказал начальник обланого управления инфраструктуры и промышленности Федор Мысюра.

      Маршруты также подстраивали под график медицинских работников, ведь большинство работают посменно. Впрочем автобусы будут курсировать только на время карантина.

      Смотрите видео 24 канала: на Ровненщине запустили спецрейсы для медработников

       

      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Больница Дороги Министерство инфраструктуры Транспорт Ровно
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