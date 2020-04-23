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      Діставалися, як могли: на Рівненщині запустили спецрейси для медпрацівників – відео

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      Спецрейси для медиків на Рівненщині / 24 канал

      На Рівненщині запустили спецрейси для медпрацівників. 14 автобусів возять людей з області до лікарень Рівного. Міжміські маршрути при цьому закрили ще в березні, відтоді пів тисячі людей діставалися роботи як могли.

      Вперше майже за місяць карантину для медиків розробили спеціальний маршрут, повідомляє 24 канал.

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      Все для того, аби ті, хто живе за межами міста, могли без перешкод дістатися роботи. До цього медики діставалася роботи власними силами: або на таксі, або просили підвезти рідних чи знайомих. 

      Зараз автобус стає на зупинках, де є медпрацівники. Аби потрапити в салон – показують посвідчення.

      Спеціальні перевезення для медичних працівників організували за 13 маршрутами. Курсує 14 автобусів.

      Від лікарні здійснюється лише відшкодування за пальне. Працівники, на жаль, платять за проїзд згідно з тарифом, який діяв до карантину, для того, щоб мати зарплату водію і утримувати транспортний засіб,
      – розповів начальник обланого управління інфраструктури та промисловості Федір Мисюра.

      Маршрути також підлаштовували під графік медичних працівників, адже більшість працює позмінно. Втім автобуси курсуватимуть лише на час карантину.

      Дивіться відео 24 каналу: на Рівненщині запустили спецрейси для медпрацівників

       

      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Дороги Коронавірус в Україні Новини України Лікарня Міністерство інфраструктури Транспорт Рівне
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