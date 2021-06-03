После выступления Добкина в эфире одного из украинских телеканалов нардеп от "Европейской солидарности" Арьев заявил, что уже давно не видел столько лжи, какую только что услышал.

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Вижу сколько лет прошло, а" лицо до сих пор скучное". Я хочу сказать, что столько лжи, как я сейчас услышал, я давно не видел. Вы ходили в футболках Беркут. Вы ходили по антимайданам, вы привели в Украину российскую армию,

– подчеркнул Арьев.

Кроме того, нардеп от "ЕС" отметил, что Добкин не имеет права говорить что-то тем, "кто защитил Украину сначала голыми руками, дипломатией, а затем восстановив армию". По словам Арьева, Добкин в это же время только распространял фейки и мешал.

В ответ Добкин заявил, что не собирается "давать оценку вот этому словесному поносу, который из рта Арьева выскочил". Нардеп от "ЕС" отреагировал. Он заговорил о "русском пещерном хамстве" со стороны Добкина.

"Пока эта субстанция что-то говорила, я молчал. Поэтому я тоже хочу, чтобы оно молчало, пока я говорю", – заметил Добкин.

"Хам, чистый хам", – отреагировал Арьев.

Добкин подчеркнул, что "чист, ведь моюсь".

Арьев покинул студию со словами, что в программе "допускают элементарное пещерное хамство от этого питекантропа, до свидания".

Обратите внимание! Цитата "Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст" принадлежит покойному экс-меру Харькова Геннадию Кернесу. В сети опубликовали видео, где Кернес учит Добкина правильно записывать предвыборную речь.



Кернес учит Добкина: смотрите видео (осторожно, есть нецензурная лексика, 18+)