Після виступу Добкіна в ефірі одного з українських телеканалів нардеп від "Європейської солідарності" Ар'єв заявив, що вже давно не бачив стільки брехні, як щойно почув.

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Бачу скільки років пройшло, а "лицо до сих пор скучное". Я хочу сказати, що стільки брехні, як я зараз почув, я давно не бачив. Ви ходили в футболках Беркут. Ви ходили по антимайданах, ви привели в Україну російську армію,

– наголосив Ар'єв.

Окрім того, нардеп від "ЄС" наголосив, що Добкін не має права говорити щось тим, "хто захистив Україну спочатку голими руками, дипломатією, а потім відновивши армію". За словами Ар'єва, Добкін у цей же час тільки поширював фейки та заважав.

У відповідь Добкін заявив, що не збирається "давати оцінку от цьому словесному поносу, який з рота Ар'єва вискочив". Нардеп від "ЄС" відреагував. Він заговорив про "печерне хамство російське" з боку Добкіна.

"Поки ця субстанція щось говорила, я мовчав. Тому я теж хочу, щоб воно мовчало, поки я говорю", – зауважив Добкін.

"Хам, чистий хам", – відреагував Ар'єв.

Добкін наголосив, що "чистий, адже миюся".

Ар'єв залишив студію зі словами, що у програмі "допускають елементарне печерне хамство від цього пітекантропа, до побачення".

Зверніть увагу! Цитата "Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст" належить покійному ексмеру Харкова Геннадію Кернесу. У мережі опублікували відео, де Кернес вчить Добкіна правильно записувати передвиборчу промову.

Кернес вчить Добкіна: дивіться відео (обережно, є нецензурна лексика, 18+)