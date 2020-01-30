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      Скандальный Добкин отметил 50-летие на Мальдивах: фото, видео

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      Добкин праздновал день рождения на Мальдивах

      Бывший член "Партии регионов" Михаил Добкин свой 50 день рождения встретил на берегу Индийского океана. Экс-нардеп похвастался подарками от друзей с оккупированных территорий.

      Соответствующие фото Добкин опубликовал в инстаграме. На Мальдивы экс-депутат прибыл с семьей.

      Было и такое: Добкин пригрозил повесить Порошенко и других политиков: видео

      Добкин похвастался подаренным сертификатом на мотоцикл Indian Challenger Limited 2020. Стоимость – около 28 тысяч долларов.

      Кроме того, одиозный политик показал набор конфет ручной работы от друзей из оккупированного Луганска.

      добкін луганськ цукерки
      Конфеты от "друзей из Луганска" / Скриншот из инстаграма Добкина

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Привет от друзей из Луганска!

      Допис, поширений Михаил Добкин (@dobkinmm)

      Ранее бывший член "Партии регионов" Михаил Добкин решил купить барельеф Ордена победы, который был установлен на Монументе славы во Львове. Политик заплатил полмиллиона за орден и перевез его из Львова в Харьков. Фото – здесь.

      Важно! Сейчас идет расследование дела, по которому Добкина подозревают в земельных махинациях, которые он проводил в 2008 году, находясь на посту городского главы Харькова.

      По версии следствия, благодаря своему служебному положению он способствовал хищению земельных участков более 75 гектаров и стоимостью более 240 миллионов гривен. Ему грозит 12 лет. Из-за этого дела в 2017 году Добкина лишили депутатской неприкосновенности.

      Что известно о Михаиле Добкине?Михаил Добкин – бывший глава Харьковской обладминистрации, мэр Харькова и член "Партии Регионов". Был депутатом Верховной Рады 8 созыва.

      Добкин не раз отмечался негативными действиями и заявлениями в сторону Украины:
      – в 2013 – 2014 выступал с резкой критикой евромайдана;
      – в 2014 его подозревали в посягательстве на территориальную целостность Украины и даже задержали за укрывательство от следствия;
      – в том же 2014-м Добкин, занимая должность главы Харьковской ОГА, пришел на сессию в футболке с надписью "Беркут".
      – Добкин был одним из организаторов сепаратистского съезда депутатов всех уровней юго-востока и Крыма, который прошел в Харькове во время событий Революции Достоинства

      На выборах в Верховную Раду IX созыва был №15 в списке "Опоблоку", но в итоге не прошел в парламент.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Михаил Добкин Мальдивы
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