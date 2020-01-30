Скандальный Добкин отметил 50-летие на Мальдивах: фото, видео

Бывший член "Партии регионов" Михаил Добкин свой 50 день рождения встретил на берегу Индийского океана. Экс-нардеп похвастался подарками от друзей с оккупированных территорий.

Соответствующие фото Добкин опубликовал в инстаграме. На Мальдивы экс-депутат прибыл с семьей.

Было и такое: Добкин пригрозил повесить Порошенко и других политиков: видео

Добкин похвастался подаренным сертификатом на мотоцикл Indian Challenger Limited 2020. Стоимость – около 28 тысяч долларов.

Кроме того, одиозный политик показал набор конфет ручной работы от друзей из оккупированного Луганска.



Конфеты от "друзей из Луганска" / Скриншот из инстаграма Добкина

Ранее бывший член "Партии регионов" Михаил Добкин решил купить барельеф Ордена победы, который был установлен на Монументе славы во Львове. Политик заплатил полмиллиона за орден и перевез его из Львова в Харьков. Фото – здесь.

Важно! Сейчас идет расследование дела, по которому Добкина подозревают в земельных махинациях, которые он проводил в 2008 году, находясь на посту городского главы Харькова.



По версии следствия, благодаря своему служебному положению он способствовал хищению земельных участков более 75 гектаров и стоимостью более 240 миллионов гривен. Ему грозит 12 лет. Из-за этого дела в 2017 году Добкина лишили депутатской неприкосновенности.

Что известно о Михаиле Добкине?Михаил Добкин – бывший глава Харьковской обладминистрации, мэр Харькова и член "Партии Регионов". Был депутатом Верховной Рады 8 созыва.



Добкин не раз отмечался негативными действиями и заявлениями в сторону Украины:

– в 2013 – 2014 выступал с резкой критикой евромайдана;

– в 2014 его подозревали в посягательстве на территориальную целостность Украины и даже задержали за укрывательство от следствия;

– в том же 2014-м Добкин, занимая должность главы Харьковской ОГА, пришел на сессию в футболке с надписью "Беркут".

– Добкин был одним из организаторов сепаратистского съезда депутатов всех уровней юго-востока и Крыма, который прошел в Харькове во время событий Революции Достоинства



На выборах в Верховную Раду IX созыва был №15 в списке "Опоблоку", но в итоге не прошел в парламент.