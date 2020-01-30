Скандальний Добкін відсвяткував 50-річчя на Мальдівах: фото, відео

Колишній член "Партії регіонів" Михайло Добкін своє 50-те день народження зустрів на березі Індійського океану. Екснардеп похизувався подарунками від друзів з окупованих територій.

Відповідні фото Добкін опублікував в інстаграмі. На Мальдіви ексдепутат прибув з сім’єю.

Було й таке: Добкін пригрозив повісити Порошенка та інших політиків: відео

Добкін похвалився подарованим сертифікатом на мотоцикл Indian Challenger Limited 2020. Вартість – близько 28 тисяч доларів.

Окрім того, одіозний політик показав набір цукерок ручної роботи від друзів з окупованого Луганська.



Цукерки від "друзів із Луганська"/ Скріншот з інстаграму Добкіна

Раніше колишній член "Партії регіонів" Михайло Добкін вирішив купити барельєф Ордену перемоги, який було встановлено на Монументі слави у Львові. Політик заплатив пів мільйона за орден і перевіз його зі Львова до Харкова. Фото – тут.

Важливо! Зараз триває розслідування справи, за якою Добкіна підозрюють у земельних махінаціях, які він проводив у 2008 році, перебуваючи на посаді міського голови Харкова.



За версією слідства, завдяки своєму службовому становищу він сприяв розкраданню земельних ділянок у понад 75 гектарів та вартістю у більше ніж 240 мільйонів гривень. Йому загрожує 12 років. Через цю справу у 2017 році Добкіна позбавили депутатської недоторканості.

Що відомо про Михайла Добкіна? Михайло Добкін – колишній голова Харківської обладміністрації, мер Харкова та член "Партії Регіонів". Був депутатом Верховної Ради 8 скликання.



Добкін не раз відзначався негативними діями та заявами у бік України:

– у 2013 – 2014 виступав з різкою критикою Євромайдану;

– у 2014 його підозрювали у зазіханні на територіальну цілісність України та навіть затримали за переховування від слідства;

– у тому ж 2014-му Добкін, обіймаючи посаду голови Харківської ОДА, прийшов на сесію в футболці із написом "Беркут".

– Добкін був одним із організаторів сепаратистського з'їзду депутатів всіх рівнів південного сходу та Криму, який пройшов у Харкові під час подій Революції Гідності



На виборах до Верховної Ради IX скликання був №15 у списку "Опоблоку", але у підсумку не пройшов до парламенту.