Обряд посвящения состоялся 7 апреля. Его провели в Благовещенском соборе Харькова.

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Кто такой диакон

В этом сане человек является служителем в церкви, который помогает священнику во время службы.

Если есть необходимость, то по оправданным причинам в каноническом порядке он может отслужить панихиду, похороны, акафисты, молебен, Вечерню, Утреню. Разрешено преподавать в воскресной школе.

Диаконом и меценатом УПЦ МП также является еще один экс-регионал и внефракционный нардеп Вадим Новинский.