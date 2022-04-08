Обряд посвяти відбувся 7 квітня. Його провели в Благовіщенському соборі Харкова.

До теми На Кіровоградщині священник УПЦ МП закликав парафіян молитися за російських солдатів

Хто такий диякон

У цьому сані людина є служителем у церкві, що допомагає священникові під час відправи.

Якщо є потреба, то з виправданих причин у канонічному порядку він може відслужити панахиду, похорон, акафіст, молебень, Вечірню, Утреню. Дозволено викладати в недільній школі.

Дияконом та меценатом УПЦ МП також є ще один ексрегіонал та позафракційний нардеп Вадим Новинський.

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