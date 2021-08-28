Моряки прибыли в Турцию на корабле "Григорий Куропятников". В то же время на Босфорском мосту засияла сине-желтая подсветка и приветственная надпись "Добро пожаловать, братья-украинцы".

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Цель визита в Турцию

Украинская делегация пограничников ознакомилась с проектами корабельно-катерного состава турецких коллег. Моряки узнали больше об оснащении судов, их характеристиках и истории развития морской пограничной службы Турции.

Представители обеих стран рассказали об особенностях проведения морских операций:

  • смотровых;
  • штурмовых;
  • поисково-спасательных.

Украинцев пригласили посетить корвет Береговой охраны, с помощью которого недавно тушили пожары на юге Турции. Глава украинской делегации оставил памятную запись в Книге почетных посетителей Береговой охраны Турции и пригласил коллег в Одессу.

Турецкие моряки тепло встретили украинцев / Фото ГНСУ

Как праздновали День Независимости Украины: главные новости

  • В Киеве 24 августа устроили масштабный парад Вооруженных сил Украины. Участие в торжествах приняли более 5 тысяч военнослужащих.
  • Кроме столицы, интересно отметили День Независимости Украины в других городах. По Львову прошел Марш непокоренных, а в Одессе состоялся морской парад.
  • Мощный концерт ко Дню Независимости устроили на НСКА "Олимпийский". Поздравить украинцев пригласили известных исполнителей.
  • По случаю праздника синим и желтым цветами засияли известные исторические памятники и выдающиеся места в мире. В частности Ниагарский водопад, финикийская крепость, CN Tower в Торонто и самая высокая башня Индонезии.