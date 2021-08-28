Моряки прибули в Туреччину на кораблі "Григорій Куроп'ятников". Водночас на Босфорському мосту засяяла синьо-жовта підсвітка та вітальний напис "Ласкаво просимо, брати-українці".

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Мета візиту в Туреччину

Українська делегація прикордонників ознайомилася із проєктами корабельно-катерного складу турецьких колег. Моряки дізналися більше про оснащення суден, їхні характеристики та історію розвитку морської прикордонної служби Туреччини.

Представники обох країн розповіли про особливості проведення морських операцій:

оглядових;

штурмових;

пошуково-рятувальних.

Українців запросили відвідати корвет Берегової охорони, за допомогою якого нещодавно гасили пожежі на півдні Туреччини. Голова української делегації залишив пам'ятний запис у Книзі почесних відвідувачів Берегової охорони Туреччини і запросив колег в Одесу.

Турецькі моряки тепло зустріли українців / Фото ДПСУ

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