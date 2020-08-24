У День Незалежності України 24 серпня найвищу споруду у світі – хмарочос Бурдж-Халіфа – підсвітили синім і жовтим кольорами. Саме такі кольори має український державний прапор. Зауважимо, що це вперше в історії Бурдж-Халіфа засвітилася по-українськи. Розміщується ця вежа у найбільшому місті ОАЕ Дубаї.

Синьо-жовтий Бурдж-Халіфа

Відео з підсвіченою будівлею разом із привітаннями виклали на офіційнах сторінках хмарочосу у мережі. Про це пише 24 канал.

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Сьогодні ввечері ми підсвічуємо Бурдж-Халіфа кольорами українського прапора, коли український народ святкує День Незалежності. Бажаємо йому ще більшого процвітання, прогресу та миру,

– мовиться у повідомленні.

Додамо, що після масшатбного вибуху в Бейруті вежу Бурдж-Халіфа підсвітили кольорами прапора Лівану.

Бурдж-Халіфа став синьо-жовтим: дивіться відео

نضيء #برج_خليفة الليلة بعلم أوكرانيا لنتشارك الشعب الأوكراني احتفاله بيوم الاستقلال متمنين لهم المزيد من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up in the Ukrainian flag in celebration of their independence day, wishing the people of Ukraine prosperity and peace. pic.twitter.com/O5RgFuDYIa — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2020

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