Найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа підсвітили кольорами прапора України: відео
У День Незалежності України 24 серпня найвищу споруду у світі – хмарочос Бурдж-Халіфа – підсвітили синім і жовтим кольорами. Саме такі кольори має український державний прапор. Зауважимо, що це вперше в історії Бурдж-Халіфа засвітилася по-українськи. Розміщується ця вежа у найбільшому місті ОАЕ Дубаї.
Синьо-жовтий Бурдж-Халіфа
Відео з підсвіченою будівлею разом із привітаннями виклали на офіційнах сторінках хмарочосу у мережі. Про це пише 24 канал.
До теми Миру, сили й мужності: світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
Сьогодні ввечері ми підсвічуємо Бурдж-Халіфа кольорами українського прапора, коли український народ святкує День Незалежності. Бажаємо йому ще більшого процвітання, прогресу та миру,
– мовиться у повідомленні.
Додамо, що після масшатбного вибуху в Бейруті вежу Бурдж-Халіфа підсвітили кольорами прапора Лівану.
Бурдж-Халіфа став синьо-жовтим: дивіться відео
Історія свята День Незалежності: коротко
- У понеділок, 24 серпня, українці святкують День Незалежності.
- Цей день відзначають щороку.
- Саме цього дня Верховна Рада УРСР у 1991 році ухвалила Акт проголошення незалежності України.
- Це політико-правовий документ, який засвідчив новий статус Української держави.