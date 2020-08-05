У Бейруті 4 серпня прогриміли потужні два вибухи, що частково зруйнували місто. Єгипет й ОАЕ вже висловили свою солідарність з Ліваном, засвітивши "Бурдж-Халіфа" й піраміди в Гізі кольорами ліванського прапора.

Про появу ліванського прапора на найвищій у світі будівлі повідомив офіційний твіттер "Бурдж-Халіфа".

Важливо У Бейруті прогриміли два потужних вибухи: останні новини, фото, відео

Наші співчуття дружньому ліванському народу. О, Боже, помилуй тих, хто перейшов до тебе. О, Боже, надихай ліванський народ на терпіння й розраду,

– мовиться в повідомленні.

"Бурдж-Халіфа" засяяв кольорами ліванського прапора: дивіться відео

تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة! اللهم ارحم من انتقلوا إليك.. اللهم الطف بأهلها.. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان#BurjKhalifa lights up in solidarity with our brothers and sisters in #Lebanon pic.twitter.com/VRR00hXiUM — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 4, 2020

Так само кольори державного прапора Лівії з'явилися й на символі Єгипту – пірамідах у Гізі. У такий спосіб обидві країни висловили свої співчуття союзнику й недалекому сусіду Лівії.

pyramids with the Lebanese flag pic.twitter.com/ivv3GNkjP3 — Hagar (@Hagarrgamal) August 4, 2020

Giza Pyramids light up and illuminate with Lebanese flag in solidarity with Lebanese people for Beirut tragic incident

️ pic.twitter.com/H1d7qsIc71 — Rana Gomâa (@RanaGmohamed99) August 4, 2020

Вибухи в Бейруті: коротко