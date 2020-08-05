Масштабні вибухи в Бейруті: символи Єгипту й ОАЕ засяяли прапором Лівану – відео, фото
У Бейруті 4 серпня прогриміли потужні два вибухи, що частково зруйнували місто. Єгипет й ОАЕ вже висловили свою солідарність з Ліваном, засвітивши "Бурдж-Халіфа" й піраміди в Гізі кольорами ліванського прапора.
Про появу ліванського прапора на найвищій у світі будівлі повідомив офіційний твіттер "Бурдж-Халіфа".
Важливо У Бейруті прогриміли два потужних вибухи: останні новини, фото, відео
Наші співчуття дружньому ліванському народу. О, Боже, помилуй тих, хто перейшов до тебе. О, Боже, надихай ліванський народ на терпіння й розраду,
– мовиться в повідомленні.
"Бурдж-Халіфа" засяяв кольорами ліванського прапора: дивіться відео
Так само кольори державного прапора Лівії з'явилися й на символі Єгипту – пірамідах у Гізі. У такий спосіб обидві країни висловили свої співчуття союзнику й недалекому сусіду Лівії.
Вибухи в Бейруті: коротко
- У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Пошкоджені будівлі, по всьому місту, у будинках розбиті вікна.
- Внаслідок вибухів загинули щонайменше 78 людей. Ще понад 4 тисячі людей отримали поранення.
- Вибухи прогриміли в морському порту міста. Відомо, що вони трапилися на складах піротехніки, але місцева влада відкидає версію, що вибухнула саме піротехніка.
- Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейруту – на острові Кіпрі.