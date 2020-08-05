В Бейруте 4 августа прогремели мощные два взрыва, частично разрушившие город. Египет и ОАЭ уже выразили свою солидарность с Ливаном, засветив "Бурдж-Халифа" и пирамиды в Гизе цветами ливанского флага.

О появлении ливанского флага на самом в мире здании сообщил официальный твиттер "Бурдж-Халифа".

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Наши соболезнования дружественному ливанскому народу. О, Боже, помилуй тех, кто перешел к тебе. О, Боже, вдохнови ливанский народ на терпение и утешение,

– говорится в сообщении.

"Бурдж-Халифа" засиял цветами ливанского флага: смотрите видео

تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة! اللهم ارحم من انتقلوا إليك .. اللهم الطف بأهلها .. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان #BurjKhalifa lights up in solidarity with our brothers and sisters in #Lebanon pic.twitter.com/VRR00hXiUM - Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 4, 2020

Так же цвета государственного флага Ливии появились и на символе Египта – пирамидах в Гизе. Таким образом обе страны выразили свои соболезнования союзнику и недалекому соседу Ливии.

pyramids with the Lebanese flag pic.twitter.com/ivv3GNkjP3 - Hagar (@Hagarrgamal) August 4, 2020

Giza Pyramids light up and illuminate with Lebanese flag in solidarity with Lebanese people for Beirut tragic incident

️ pic.twitter.com/H1d7qsIc71 - Rana Gomâa (@ RanaGmohamed99) August 4, 2020

Взрывы в Бейруте: коротко