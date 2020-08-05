Масштабные взрывы в Бейруте: символы Египта и ОАЭ засияли флагом Ливана – видео, фото
В Бейруте 4 августа прогремели мощные два взрыва, частично разрушившие город. Египет и ОАЭ уже выразили свою солидарность с Ливаном, засветив "Бурдж-Халифа" и пирамиды в Гизе цветами ливанского флага.
О появлении ливанского флага на самом в мире здании сообщил официальный твиттер "Бурдж-Халифа".
Важно В Бейруте прогремели два мощных взрыва: последние новости, фото, видео
Наши соболезнования дружественному ливанскому народу. О, Боже, помилуй тех, кто перешел к тебе. О, Боже, вдохнови ливанский народ на терпение и утешение,
– говорится в сообщении.
"Бурдж-Халифа" засиял цветами ливанского флага: смотрите видео
Так же цвета государственного флага Ливии появились и на символе Египта – пирамидах в Гизе. Таким образом обе страны выразили свои соболезнования союзнику и недалекому соседу Ливии.
Взрывы в Бейруте: коротко
- В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. Поврежденные здания по всему городу, в домах разбиты окна.
- В результате взрывов погибли по меньшей мере 78 человек. Еще более 4 тысяч человек получили ранения.
- Взрывы прогремели в морском порту города. Известно, что они произошли на складах пиротехники, но местные власти отвергают версию, что взорвалась именно пиротехника.
- Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили за около 250 километров от Бейрута – на острове Кипре.