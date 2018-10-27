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      Добродомов идет в президенты

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      Добродомов идет в президенты
      Добродомов идет в президенты

      На внеочередном съезде "Народный контроль" выдвинул лидера партии Дмитрия Добродомова для участия в выборах президента Украины.

      27 октября в Киеве состоялся внеочередной съезд политической партии "Народный контроль". Делегаты поддержали кандидатуру Дмитрия Добродомова, как кандидата на пост президента Украины.

      Дмитро Добродомов
      На съезде партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов объявил, что идет в президенты

      Друзья, мы должны понимать, какая наша сегодняшняя миссия. Мы должны передать страну новому поколению. Нашим детям, которые сейчас массово покидают Украину в поисках лучшей жизни. Мы должны построить модернизированную, цивилизованную, успешную, мирную страну, у которой нет долгов. Я убежден, что вместе мы сможем уничтожить старую прогнившу систему. Мы сможем построить новую Украину, в которой будет хотеться жить и развиваться,
      – заявил лидер "Народного контроля".

      Добродомов подчеркнул, что покажет кандидатов на ключевые должности в стране еще во время выборов.

      "Согласно Конституции, президент подает кандидатуры на пять ключевых должностей. Это министры обороны и иностранных дел, глава Нацбанка, генпрокурор и глава СБУ. "Народный контроль" настаивает на том, чтобы кандидат в президенты во время выборов показал кандидатов на эти должности. И это должны быть профессионалы своего дела. Мы уже зарегистрировали такой законопроект, но понимаем, что этой власти он не интересен. Но мы пойдем именно этим путем и покажем этих людей", – отметил он.

      Добродомов Народний контроль

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Дмитрий Добродомов
      Источник: 24 Канал
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