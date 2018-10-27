Добродомов йде в президенти

На позачерговому з’їзді "Народний контроль" висунув лідера партії Дмитра Добродомова для участі у виборах президента України.

27 жовтня у Києві відбувся позачерговий з’їзд політичної партії "Народний контроль". Делегати підтримали кандидатуру Дмитра Добродомова, як кандидата на посаду президента України.



На з'їзді партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов оголосив, щро йде в президенти

Друзі, ми маємо розуміти, яка наша сьогоднішня місія. Ми маємо передати країну новому поколінню. Нашим дітям, які зараз масово покидають Україну в пошуках кращого життя. Ми маємо побудувати модернізовану, цивілізовану, успішну, мирну країну, яка не має боргів. Я переконаний, що разом ми зможемо знищити стару прогнившу систему. Ми зможемо побудувати нову Україну, в якій хотітиметься жити і розвиватися,

– заявив лідер "Народного контролю".

Добродомов наголосив, що покаже кандидатів на ключові посади в країні ще під час виборів.

"Згідно з Конституцією, президент подає кандидатури на п’ять ключових посад. Це міністри оборони та закордонних справ, голова Нацбанку, генпрокурор та голова СБУ. "Народний контроль" наполягає на тому, аби кандидат у президенти під час виборів показав кандидатів на ці посади. І це мають бути професіонали своєї справи. Ми вже зареєстрували такий законопроект, але розуміємо, що цій владі він не цікавий. Але ми підемо саме цим шляхом і покажемо цих людей", – зазначив він.