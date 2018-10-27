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      Добродомов йде в президенти

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      Добродомов йде в президенти
      Добродомов йде в президенти

      На позачерговому з’їзді "Народний контроль" висунув лідера партії Дмитра Добродомова для участі у виборах президента України.

      27 жовтня у Києві відбувся позачерговий з’їзд політичної партії "Народний контроль". Делегати підтримали кандидатуру Дмитра Добродомова, як кандидата на посаду президента України.

      Дмитро Добродомов
      На з'їзді партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов оголосив, щро йде в президенти

      Друзі, ми маємо розуміти, яка наша сьогоднішня місія. Ми маємо передати країну новому поколінню. Нашим дітям, які зараз масово покидають Україну в пошуках кращого життя. Ми маємо побудувати модернізовану, цивілізовану, успішну, мирну країну, яка не має боргів. Я переконаний, що разом ми зможемо знищити стару прогнившу систему. Ми зможемо побудувати нову Україну, в якій хотітиметься жити і розвиватися,
      – заявив лідер "Народного контролю".

      Добродомов наголосив, що покаже кандидатів на ключові посади в країні ще під час виборів.

      "Згідно з Конституцією, президент подає кандидатури на п’ять ключових посад. Це міністри оборони та закордонних справ, голова Нацбанку, генпрокурор та голова СБУ. "Народний контроль" наполягає на тому, аби кандидат у президенти під час виборів показав кандидатів на ці посади. І це мають бути професіонали своєї справи. Ми вже зареєстрували такий законопроект, але розуміємо, що цій владі він не цікавий. Але ми підемо саме цим шляхом і покажемо цих людей", – зазначив він.

      Добродомов Народний контроль

      Теги: Новини України Дмитро Добродомов Президентські вибори 2019 Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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