Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, Силы обороны продвинулись на 3 направлениях.
Какова ситуация на фронте?
Великобурлукское направление
В минобороны России заявили, что российские войска захватили Нефедовку и Черное, расположенные на север от Великого Бурлука.
В то же время источник, освещающий деятельность российской группировки войск "Север", 15 октября сообщил, что украинские силы по-прежнему находятся в Нефедовке.
Купянское направление
Силы обороны недавно продвинулись на север от Купянска. Об этом свидетельствуют геолокационные видеозаписи, обнародованные 14 октября: они подтверждают продвижение украинских войск на запад от Голубовки.
Лиманское направление
Пресс-секретарь украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, 15 октября сообщил, что российские источники продолжают ложно заявлять о захвате населенных пунктов, которые украинские силы освободили в ходе операции "Вивальди".
По его словам, российское командование еще не осознало полный масштаб продвижения ВСУ на этом участке фронта.
Пресс-секретарь подчеркнул, что официальные российские карты Лиманского направления существенно расходятся с реальной ситуацией на передовой.
По оценке аналитиков, эта ложь помешала российским войскам должным образом отреагировать на украинские контратаки и перебросить подкрепление.
Добропольское направление
Силы обороны недавно продвинулись или удержали позиции на северо-восток от Доброполья.
Российский военный блогер 15 октября заявил, что Лидине находится под контролем украинских сил, что противоречит предыдущим утверждениям российской стороны.
В то же время он утверждал, что российские войска захватили Марьевку, расположенную на северо-восток от Доброполья.
Пресс-секретарь украинской бригады, действующей на Добропольском направлении, 15 октября сообщил, что оккупанты активизировали штурмы, пытаясь закрепиться на окраинах города и в плотной городской застройке до наступления зимы.
По его словам, за предыдущие сутки украинские военные уничтожили примерно две российские пехотные группы численностью до взвода каждая и 9 единиц моторизованной техники.
Наступление на Добропольском направлении имеет важное значение для дальнейших попыток России захватить "пояс крепостей".
Российские атаки в этом районе по-прежнему направлены на широкое окружение всего укрепленного района, перерезание ключевых украинских наземных путей сообщения и прикрытие западного фланга наступления на Краматорск.
Ореховское направление
Силы обороны недавно продвинулись на юго-западу от Орехова. 17-й армейский корпус ВСУ 15 октября сообщил, что украинские силы контролируют Новоандреевку, опровергнув предыдущие заявления России о ситуации в этом населенном пункте.
Обстановка на фронте / Карты ISW