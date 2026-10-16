Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, Силы обороны продвинулись на 3 направлениях.

Какова ситуация на фронте?

Великобурлукское направление

В минобороны России заявили, что российские войска захватили Нефедовку и Черное, расположенные на север от Великого Бурлука.

В то же время источник, освещающий деятельность российской группировки войск "Север", 15 октября сообщил, что украинские силы по-прежнему находятся в Нефедовке.

Купянское направление

Силы обороны недавно продвинулись на север от Купянска. Об этом свидетельствуют геолокационные видеозаписи, обнародованные 14 октября: они подтверждают продвижение украинских войск на запад от Голубовки.

Лиманское направление

Пресс-секретарь украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, 15 октября сообщил, что российские источники продолжают ложно заявлять о захвате населенных пунктов, которые украинские силы освободили в ходе операции "Вивальди".

По его словам, российское командование еще не осознало полный масштаб продвижения ВСУ на этом участке фронта.

Пресс-секретарь подчеркнул, что официальные российские карты Лиманского направления существенно расходятся с реальной ситуацией на передовой.

По оценке аналитиков, эта ложь помешала российским войскам должным образом отреагировать на украинские контратаки и перебросить подкрепление.

Добропольское направление

Силы обороны недавно продвинулись или удержали позиции на северо-восток от Доброполья.

Российский военный блогер 15 октября заявил, что Лидине находится под контролем украинских сил, что противоречит предыдущим утверждениям российской стороны.

В то же время он утверждал, что российские войска захватили Марьевку, расположенную на северо-восток от Доброполья.

Пресс-секретарь украинской бригады, действующей на Добропольском направлении, 15 октября сообщил, что оккупанты активизировали штурмы, пытаясь закрепиться на окраинах города и в плотной городской застройке до наступления зимы.

По его словам, за предыдущие сутки украинские военные уничтожили примерно две российские пехотные группы численностью до взвода каждая и 9 единиц моторизованной техники.

Наступление на Добропольском направлении имеет важное значение для дальнейших попыток России захватить "пояс крепостей".

Российские атаки в этом районе по-прежнему направлены на широкое окружение всего укрепленного района, перерезание ключевых украинских наземных путей сообщения и прикрытие западного фланга наступления на Краматорск.

Ореховское направление

Силы обороны недавно продвинулись на юго-западу от Орехова. 17-й армейский корпус ВСУ 15 октября сообщил, что украинские силы контролируют Новоандреевку, опровергнув предыдущие заявления России о ситуации в этом населенном пункте.

Обстановка на фронте / Карты ISW