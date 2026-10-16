Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, Сили оборони просунулися на 3 напрямках.

Яка ситуація на фронті?

Великобурлуцький напрямок

У міноборони Росії заявили, що російські війська захопили Нефедівку та Чорне, розташовані на північ від Великого Бурлука.

Водночас джерело, яке висвітлює діяльність російського угруповання військ "Північ", 15 жовтня повідомило, що українські сили досі перебувають у Нефедівці.

Куп'янський напрямок

Сили оборони нещодавно просунулися на північ від Куп'янська. Про це свідчать геолоковані відеозаписи, оприлюднені 14 жовтня: вони підтверджують просування українських військ на захід від Голубівки.

Лиманський напрямок

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, 15 жовтня повідомив, що російські джерела продовжують неправдиво заявляти про захоплення населених пунктів, які українські сили звільнили під час операції "Вівальді".

За його словами, російське командування ще не зрозуміло повного масштабу просування ЗСУ на цій ділянці фронту.

Речник наголосив, що офіційні російські карти Лиманського напрямку суттєво розходяться з реальною ситуацією на передовій.

За оцінкою аналітиків, ця брехня завадила російським військам належно відреагувати на українські контратаки та перекинути підкріплення.

Добропільський напрямок

Сили оборони нещодавно просунулися або утримали позиції на північний схід від Добропілля.

Російський військовий блогер 15 жовтня заявив, що Лідине перебуває під контролем українських сил, що суперечить попереднім твердженням російської сторони.

Водночас він стверджував, що російські війська захопили Мар’ївку, розташовану на північний схід від Добропілля.

Речник української бригади, яка діє на Добропільському напрямку, 15 жовтня повідомив, що окупанти активізували штурми, намагаючись закріпитися на околицях міста та в щільній міській забудові до настання зими.

За його словами, протягом попередньої доби українські військові знищили приблизно дві російські піхотні групи чисельністю до взводу кожна та 9 одиниць моторизованої техніки.

Наступ на Добропільському напрямку має важливе значення для подальших спроб Росії захопити "пояс фортець".

Російські атаки в цьому районі й надалі спрямовані на широке оточення всього укріпленого району, перерізання ключових українських наземних шляхів сполучення та прикриття західного флангу наступу на Краматорськ.

Оріхівський напрямок

Сили оборони нещодавно просунулися на південний захід від Оріхова. 17-й армійський корпус ЗСУ 15 жовтня повідомив, що українські сили контролюють Новоандріївку, спростувавши попередні заяви Росії про ситуацію в цьому населеному пункті.

Обстановка на фронті / Карти ISW