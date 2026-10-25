Россия провела самый масштабный штурм в 2026 году: обзор фронта от ISW

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, россияне продвигались на одном из направлений.

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Какова ситуация на фронте?

Вовчанское направление

Пресс-секретарь группировки Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов 24 октября сообщил, что российские войска активно проводят атаки в направлениях Вильчи, Волчанских Хуторов и Белого Колодца, расположенных на северо-восток от Харькова.

По словам Трегубова, особенности местного рельефа вынуждают оккупантов снова и снова использовать одни и те же маршруты для атак на эти населенные пункты.

Это, вероятно, облегчает Силам обороны обнаружение и поражение российских групп, пытающихся проникнуть на украинские позиции.

Купянское направление

24 октября Трегубов сообщил, что российские военные проходят через Голубовку, расположенную на север от Купянска, чтобы добраться до города. Однако они не размещают там свои войска на постоянной основе. Это свидетельствует о том, что оккупанты не имеют постоянного присутствия в Голубовке.

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По словам Трегубова, российским военным редко удается проникнуть в Радьковку, которая расположена на западе от Голубовки и на севере от Купянска. Обычно это происходит только при неблагоприятных погодных условиях. Вероятно, благодаря работе украинских операторов дронов россияне не могут установить контроль над Радьковкой.

Источник, освещающий деятельность российской группировки войск "Запад", 23 октября заявило, что украинские военные взяли под контроль участок подземного трубопровода, который тянется от Радьковки до точки на северо-востоке от Голубовки, где проходит под рекой Оскол.

По утверждению источника, контроль над этим участком трубопровода не позволяет российским войскам добраться до северной части Купянска. Также источник отметил, что украинские силы имеют преимущество в использовании дронов в этом районе. Это не позволяет россиянам использовать открытую местность для проникновения в город.

Какова ситуация на Купянском направлении / Карта ISW

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Добропольское направление

Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Доброполья.

На геолоцированных кадрах от 23 октября видно, как украинские военные наносят авиаудар по российской позиции в центре Белицкого, что на юго-востоке от Доброполья. Это свидетельствует о продвижении российских сил в этом районе.

Где продвинулись россияне / Карта ISW

Покровское направление

21 октября российские войска провели масштабный механизированный штурм на Покровском направлении.

Украинская бригада, действующая на этом направлении, 23 октября сообщила, что россияне провели крупнейший в 2026 году штурм в зоне ее ответственности, используя мотоциклы и другую технику.

По данным бригады, российские военные пытались продвинуться на рассвете в условиях плохой видимости.

Однако украинские защитники отбили атаку, уничтожив 43 российских военных и ранив еще 12.

Гуляйпольское направление

Российские военные блогеры 24 октября заявили о продвижении российских сил в направлении Новосолошино, что на северо-запад от Гуляйполя. В то же время этот населенный пункт расположен в 12 километрах от самых отдаленных позиций, до которых ранее дошли российские войска.

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По оценке аналитиков, характер таких сообщений соответствует систематической информационной кампании Кремля, направленной на создание ложного впечатления о тактических успехах российской армии.

Ореховское направление

23 и 24 октября российские войска также продолжали ограниченные наступательные действия на Ореховском направлении, однако не продвинулись вперед из-за контратак украинских сил.