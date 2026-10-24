Зашли прям в трубу: военный рассказал подробности подземного боя под Купянском

Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, оккупанты долгое время использовали остатки старого газопровода, который проходит через реку Оскол к поселку Голубовка. Он находится в "серой зоне". Россияне пытались проникнуть через эту трубу.

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В свое время Силы обороны перерезали газопровод в нескольких местах и установили камеры видеонаблюдения. Враг все равно пытался найти момент, чтобы пройти незамеченным. Также они использовали мирных жителей в качестве "живого щита". Поэтому возникла необходимость полностью вывести из строя эту трубу.

Как проходила подземная операция "Велес"

Как подчеркнул Трегубов, спецоперация проводилась комбинированно. Бойцы проникли непосредственно в трубу, а снаружи их сопровождали наземные роботизированные комплексы и беспилотники полка "Ахиллес". В результате участок газопровода, выходивший на правый берег реки Оскол, был взят под полный контроль. Также удалось взять в плен некоторых оккупантов.

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Участок трубы, выходящий на правый берег реки Оскил, взяли под контроль и привели в такое состояние, что россияне не смогут в дальнейшем эффективно его использовать. Спланировать такую операцию непросто. Нужно было детально изучить, спланировать и скрытно все осуществить, чтобы операция стала сюрпризом для врага– сказал Трегубов.

Военный рассказал об операции "Велес": смотрите видео 24 Канала

По словам пресс-секретаря, в настоящее время массового скопления сил противника непосредственно у Купянска не наблюдается. В то же время на Великобурлукском направлении россияне ситуативно подтягивают резервы из-за значительных потерь.

Добавим, что Силы обороны прошли более 15 километров по подземным коммуникациям на Купянском направлении в рамках операции "Велес". Им удалось взять в плен более 30 оккупантов. Еще около сотни – обезвредили.