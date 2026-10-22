Как сообщили в 2-м корпусе Национальной гвардии "Хартия", военные провели подземное контрнаступление под названием "Велес", полностью лишив противника возможности проникнуть в тыл украинских подразделений.

Россияне планировали прорыв газовыми путепроводами

Украинское командование заблаговременно разгадало намерения вражеских сил и перехватило инициативу на этом участке фронта. Группировка скоординировала движение по подземным туннелям с одновременными штурмовыми действиями на поверхности и массированными ударами беспилотной авиации.

"Мы наблюдали, как противник действует под землей. И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газовые путепроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю", – отметил командир корпуса "Хартия" бригадный генерал Игорь Оболенский.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту DeepState

Благодаря заблаговременной подготовке защитники смогли превратить подземные коммуникации в ловушку для вражеских штурмовиков.

Мы предвидели действия противника и освоили тактику ведения боевых действий под землей,

– пояснил замысел Игорь Оболенский.

Подробности операции: смотрите видео

К операции были привлечены несколько штурмовых подразделений

Для выполнения задач командование привлекло бойцов бригады "Хартия", штурмового полка Р.У.Г., а также полка беспилотных систем "Лава".

Также в наступлении приняли участие подразделения ГУР, в том числе легион "Свобода России" и РДК, а также бригада беспилотных систем "Ахиллес".

К слову, следует напомнить и о других достижениях украинских военных. По данным Генштаба, 21 октября СОУ ликвидировали 2250 российских окупантов. Это наибольшее количество потерь личного состава противника за сутки от начала полномасштабного вторжения.