Как сообщили в 2-м корпусе Национальной гвардии "Хартия", военные провели подземное контрнаступление под названием "Велес", полностью лишив противника возможности проникнуть в тыл украинских подразделений.
Россияне планировали прорыв газовыми путепроводами
Украинское командование заблаговременно разгадало намерения вражеских сил и перехватило инициативу на этом участке фронта. Группировка скоординировала движение по подземным туннелям с одновременными штурмовыми действиями на поверхности и массированными ударами беспилотной авиации.
"Мы наблюдали, как противник действует под землей. И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газовые путепроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю", – отметил командир корпуса "Хартия" бригадный генерал Игорь Оболенский.
Какая ситуация на фронте: смотрите карту DeepState
Благодаря заблаговременной подготовке защитники смогли превратить подземные коммуникации в ловушку для вражеских штурмовиков.
Мы предвидели действия противника и освоили тактику ведения боевых действий под землей,
– пояснил замысел Игорь Оболенский.
Подробности операции: смотрите видео
К операции были привлечены несколько штурмовых подразделений
Для выполнения задач командование привлекло бойцов бригады "Хартия", штурмового полка Р.У.Г., а также полка беспилотных систем "Лава".
Также в наступлении приняли участие подразделения ГУР, в том числе легион "Свобода России" и РДК, а также бригада беспилотных систем "Ахиллес".
К слову, следует напомнить и о других достижениях украинских военных. По данным Генштаба, 21 октября СОУ ликвидировали 2250 российских окупантов. Это наибольшее количество потерь личного состава противника за сутки от начала полномасштабного вторжения.